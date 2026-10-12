Громкие договоренности Вашингтона и Москвы по поводу энергоносителей продолжают разжигать международные споры. Пока европейские партнеры бьют тревогу, американские чиновники переходят к жесткому контрнаступлению.

Почему в Вашингтоне обвиняют Европу и как это отразится на кошельках американцев и мировом рынке

Министр финансов США Скотт Бессент публично назвал "лицемерными" заявления европейских лидеров по поводу решения Дональда Трампа покупать российское дизельное топливо. В эфире телеканала Fox News чиновник подчеркнул, что с начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили России значительно больше средств, чем предоставили помощи Украине. По его словам, Европа до сих пор не способна полностью отказаться от энергоносителей страны-агрессора, продолжая финансировать режим Владимира Путина.

Обратите внимание! Главным аргументом Белого дома остается внутренняя экономика и снижение стоимости топлива на АЗС. Бессент подчеркнул, что новая администрация действует исключительно в интересах своих граждан, а удешевление дизельного топлива имеет критически важное значение для семейных бюджетов американцев. Министр также отверг обвинения Конгресса в незаконности таких действий, заверив, что правительство обладает всеми необходимыми полномочиями для реализации этой инициативы.

Отдельно чиновник упомянул о роли Ирана в энергетическом кризисе. "Самым большим неудачником здесь является иранский режим, который пытался создать препятствие в Ормузском проливе и спровоцировать ценовой кризис на рынке дизельного топлива, но это не сработало", – пояснил глава Минфина США.

Какие события предшествовали этому скандалу

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках более 300 тысяч тонн российского дизельного топлива с последующим увеличением объемов до миллиона тонн. Это решение вызвало шквал критики как в США, так и за рубежом. В частности, сенаторы-демократы назвали это предательством Украины и попыткой профинансировать российскую военную машину.

Европейские партнеры также не остались в стороне. Правительство Германии официально заявило, что " не планирует отменять санкции в отношении российской нефти " несмотря на действия Вашингтона. В то же время экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назвал снятие ограничений "отвратительным", подчеркнув, что настоящей причиной скачка цен является закрытие Ормузского пролива, а не действия Киева.

Президент Владимир Зеленский также резко осудил этот шаг, отметив, что такие уступки лишь укрепляют врага. Более того, по данным западных СМИ, США якобы угрожали оставить Украину без разведывательных данных, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые наносят болезненный удар по экономике оккупантов.