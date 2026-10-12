Чому у Вашингтоні звинувачують Європу та як це вплине на гаманці американців та світовий ринок

Міністр фінансів США Скотт Бессент публічно назвав "лицемірними" заяви європейських лідерів щодо рішення Дональда Трампа купувати російське дизельне пальне. В ефірі телеканалу Fox News урядовець наголосив, що від початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили Росії значно більше коштів, ніж надали допомоги Україні. За його словами, Європа досі не здатна повністю відмовитися від енергоносіїв країни-агресорки, продовжуючи фінансувати режим Владіміра Путіна.

Зверніть увагу! Головним аргументом Білого дому залишається внутрішня економіка та зниження вартості пального на АЗС. Бессент підкреслив, що нова адміністрація діє виключно в інтересах своїх громадян, а здешевлення дизелю є критично важливим для родинних бюджетів американців. Міністр також відкинув закиди Конгресу щодо незаконності таких дій, запевнивши, що уряд має всі необхідні повноваження для реалізації цієї ініціативи.

Окремо урядовець згадав про роль Ірану в енергетичній кризі. "Найбільшим невдахою тут є іранський режим, який намагався створити перешкоду в Ормузькій протоці та спровокувати цінову кризу на ринку дизельного пального, але це не спрацювало", – пояснив очільник Мінфіну США.

Які події передували цьому скандалу

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про домовленість із Путіним щодо постачання понад 300 тисяч тонн російського дизелю, з подальшим збільшенням обсягів до мільйона тонн. Це рішення викликало шквал критики як у США, так і за кордоном. Зокрема, сенатори-демократи назвали це зрадою України та спробою профінансувати російську воєнну машину.

Європейські партнери також не залишилися осторонь. Уряд Німеччини офіційно заявив, що не планує скасовувати санкції проти російської нафти попри дії Вашингтона. Водночас експрем'єр Британії Борис Джонсон назвав зняття обмежень "огидним", наголосивши, що справжньою причиною стрибка цін є закриття Ормузької протоки, а не дії Києва.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Президент Володимир Зеленський також різко засудив цей крок, зазначивши, що такі поступки лише посилюють ворога. Ба більше, за даними західних ЗМІ, США нібито погрожували залишити Україну без розвідданих, якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах, які завдають болючого удару по економіці окупантів.