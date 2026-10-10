Про це йдеться у спільній заяві сенаторів Джин Шахін, Чака Шумера та Елізабет Воррен, оприлюдненій на сайті Комітету Сенату США із закордонних справ, повідомляє видання Politico.

Якою була реакція сенаторів США?

Сенатори-демократи США розкритикували президента Дональда Трампа через рішення дозволити купівлю російського дизельного пального на світових ринках. Вони вважають, що така домовленість допоможе Росії отримувати додаткові доходи для продовження війни проти України.

Оголошення президента Трампа про те, що Сполучені Штати дозволять купувати російський дизель по всьому світу протягом шести місяців, є повною зрадою України, наших європейських союзників і національної безпеки Америки,

– йдеться в заяві.

На думку демократів, стрімке зростання цін на пальне у США та Європі пов'язане, зокрема, з війною проти Ірану, яку розпочала адміністрація Трампа. Тепер президент намагається подолати наслідки енергетичної кризи за допомогою "відчайдушних угод" із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після початку війни з Іраном, яка призвела до різкого зростання цін на бензин і дизельне паливо для кожного американця, президент вдається до відчайдушних угод з кровожерливим диктатором, щоб спробувати навести лад у власному безладі. Ось як виглядає провал,

– сказали вони.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Заради власних політичних інтересів Трамп ризикує підтримкою України та відносинами з європейськими союзниками.

Окремо законодавці звинуватили президента в ігноруванні закону та двопартійної позиції Конгресу. За їхніми словами, лише кілька тижнів тому американські законодавці ухвалили законодавчі заходи, спрямовані на обмеження доходів російської воєнної машини та закупівель російських нафти й газу.

Сенатори наголосили, що замість послаблення обмежень Вашингтон має зосередитися на завершенні війни з Іраном і посиленні тиску на Москву.

"Досить. Президент має завершити свою війну з Іраном, а не фінансувати військову машину Росії. Путін реагує лише на силу, а це означає жорсткі дії проти Росії та тих, хто допомагає їй вести війну проти України", – наголосили вони.

Рішення американської адміністрації також викликало критику з боку інших представників Демократичної партії. Зокрема, конгресмен Дон Бейєр заявив, що Трампу не можна довіряти, коли йдеться про Росію, і назвав помилкою надання президенту розширених повноважень щодо запровадження мит із розрахунком на те, що він використає їх для підтримки України.

Президент має моральну сліпоту щодо Путіна. Гроші не повинні переважати мораль,

– сказав республіканський представник від штату Небраска Дон Бейкон.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного пального. Він наголосив, що такі домовленості можуть принести Москві додаткові кошти для продовження війни проти України.

Українська переговорна команда наразі перебуває у Флориді, де проводить переговори з американською стороною. Серед головних тем обговорення – завершення війни або принаймні досягнення припинення вогню.

Президент наголосив, що одним із перших кроків до деескалації могло б стати припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Водночас рішення Вашингтона щодо російського пального викликає в Києва серйозні питання.

"Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно, це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення сильних партнерів", – заявив Зеленський.