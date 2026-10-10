Про такий ультиматум повідомляє видання Axios, посилаючись на власні джерела.

Що відомо про нібито ультиматум США?

За даними журналістів, Дональд Трамп уклав дизельну угоду з Володимиром Путіним після того, як Володимир Зеленський проігнорував близько шести прохань припинити атаки на російську нафтову інфраструктуру.

Під час зустрічі в Маямі посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер нібито попередили українську делегацію про можливе блокування розвідданих. Вони також повідомили про намір скасувати санкції на експорт російського дизелю. Як зазначив американський посадовець, атаки на заводи завдають болю не лише Росії, але й б'ють по Сполучених Штатах.

Зеленський неправильно оцінює ситуацію,

– заявив чиновник.

За його словами, продовжуючи бити по нафтопереробних заводах, український лідер руйнує прихильність, яку вибудував за останні шість місяців. Натомість офіційно американська сторона заперечила факт погроз, наголосивши на надійності партнерства.

Реакція України

Київ дізнався про телефонну розмову щодо дизеля лише за годину до офіційного анонсу. Володимир Зеленський різко розкритикував цей крок, назвавши його подарунком російському диктатору на день народження. Президент наголосив, що Росія мала б погодитися не атакувати українські електростанції та підстанції протягом зимового періоду в обмін на такі поступки.

Ми будемо палити нафтопереробні заводи,

– наголосив посадовець у коментарі для Financial Times.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трамп звинуватив Україну у рекордному зростанні цін на пальне. Американський президент зазначав, що ситуація з російськими НПЗ сильніше впливає на постачання дизеля, ніж війна на Близькому Сході. За словами Трампа, виведення російських нафтопереробних підприємств з ладу створює значні проблеми для світового ринку.