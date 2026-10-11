З такою категоричною заявою щодо цієї ситуації виступив Борис Джонсон у соцмережі X.

Що обурило політика?

Він прокоментував останні дії Вашингтона на енергетичному ринку та відкинув будь-які звинувачення на адресу Києва.

Борис Джонсон наголосив, що справжньою причиною економічних проблем та здорожчання енергоресурсів є зовсім інші глобальні фактори, а не дії української сторони.

Огидно, що США зараз знімають санкції з російського пального, і відверто смішно звинувачувати Україну у стрибку цін, який, очевидно, почався із закриття Ормузької протоки,

– зазначив Борис Джонсон.

Він також пояснив, як саме світ може повернутися до нормальної торгівлі. На його переконання, якщо є бажання повернути російську нафту і газ на світовий ринок, то спочатку потрібно закінчити війну, гарантувавши існування вільної, суверенної та незалежної України.

І все ж Білий дім, судячи з усього, рішуче налаштований змусити американських водіїв фінансувати путінську різанину,

– додав він.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

За словами Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада – ще 500 тисяч тонн, а згодом – додатковий мільйон тонн. На тлі цих домовленостей Міністерство фінансів США повідомило, що за дорученням президента Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію, яка дозволить постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Це рішення відкриває можливість для тимчасового послаблення обмежень на торгівлю російським пальним.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного пального на світовий ринок, назвавши його "очевидною слабкістю, що грає на Росію". Він наголосив, що домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним оголосили саме тоді, коли українська делегація перебувала у США на переговорах щодо завершення війни. На думку Зеленського, українську команду використали як прикриття для домовленостей із Кремлем, що є несправедливим і не відповідає принципам партнерства.