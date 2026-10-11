С таким категоричным заявлением по поводу этой ситуации выступил Борис Джонсон в социальной сети X.

Что возмутило политика?

Он прокомментировал последние действия Вашингтона на энергетическом рынке и отверг любые обвинения в адрес Киева.

Борис Джонсон подчеркнул, что истинной причиной экономических проблем и подорожания энергоресурсов являются совершенно другие глобальные факторы, а не действия украинской стороны.

Отвратительно, что США сейчас снимают санкции с российского топлива, и откровенно смешно обвинять Украину в скачке цен, который, очевидно, начался с закрытия Ормузского пролива,

– отметил Борис Джонсон.

Он также объяснил, как именно мир может вернуться к нормальной торговле. По его убеждению, если есть желание вернуть российскую нефть и газ на мировой рынок, то сначала нужно закончить войну, гарантировав существование свободной, суверенной и независимой Украины.

И все же Белый дом, судя по всему, решительно настроен заставить американских водителей финансировать путинскую резню,

– добавил он.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел "чрезвычайно успешную беседу" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По словам Трампа, Россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября – еще 500 тысяч тонн, а впоследствии – дополнительный миллион тонн. На фоне этих договоренностей Министерство финансов США сообщило, что по поручению президента Управление по контролю за иностранными активами незамедлительно выдает временную общую лицензию, которая разрешит поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Это решение открывает возможность для временного ослабления ограничений на торговлю российским топливом.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, назвав это "очевидной слабостью, играющей на руку России". Он подчеркнул, что договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным были объявлены именно тогда, когда украинская делегация находилась в США на переговорах о прекращении войны. По мнению Зеленского, украинскую делегацию использовали в качестве прикрытия для договоренностей с Кремлем, что является несправедливым и не соответствует принципам партнерства.