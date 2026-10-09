Об этом президент рассказал во время беседы с журналистами 24 Канала.

Зеленский высказал претензии к США

Владимир Зеленский раскритиковал решение США о разрешении поставок российского дизельного топлива. Договоренности Вашингтона с Москвой могут принести России дополнительные средства для продолжения войны против Украины.

Зеленский заявил, что украинская переговорная команда в настоящее время находится во Флориде и ведет переговоры с американской стороной. Среди тем обсуждения – завершение войны или, по крайней мере, прекращение огня. Одним из первых шагов к деэскалации может стать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму. И это точно нечестно, это точно не по-партнерски. И это, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров,

– сказал Зеленский.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига также отреагировал на решение США в отношении России.

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Ослабление санкций не приближает мир и не помогает мировым рынкам. Единственное, что может реально снизить цены, – это прекращение огня в энергетике. Украина уже готова к этому. Имея достаточно сил, Москва также может быть вынуждена согласиться. Зато Путин видит слабость. И слабость...

– сказал он.

Украинский президент ранее подчеркивал, что ослабление санкций против России без четких и долгосрочных договоренностей о деэскалации не приближает мир. Разрешение Москве продавать нефтепродукты дает ей возможность получать дополнительные доходы, которые могут поддерживать российскую военную машину.

Киев, в свою очередь, предлагает зеркальный подход: Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам, если Россия перестанет проводить атаки против украинской энергетики.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты обладают достаточным влиянием, чтобы добиться такой договоренности. Украина рассчитывает на поддержку Вашингтона в защите гражданского населения и на усиление давления на Москву, а не на ослабление ограничений, которые могут помочь ей продолжать агрессию.