Минфин выделил на соцвыплаты 42 миллиарда в июне: куда направили деньги

В течение марта – июня Минфин направил на соцвыплаты более 153 миллиардов гривен. Из них 42 миллиарда было выделено только в июне.

Деньги на соцвыплаты

153,5 миллиарда гривен – выделено в период с марта по июнь.

42 миллиарда гривен – в июне.

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Несмотря на военное положение, мы продолжаем обеспечивать своевременные выплаты пенсий, доплат, надбавок и пособий,

– говорит заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Куда были направлены средства

на выплату государственной социальной помощи, в том числе семьям с детьми – 21,2 миллиарда гривен, из них в июне – 5,3 миллиарда гривен;

для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам – 18,1 млрд грн, из них в июне – 9,1 млрд грн;

на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг – 15,3 млрд грн, из них в июне – 0,8 млрд грн;

Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям – 68,5 миллиарда гривен, из них в июне – 20,9 миллиарда гривен;

на помощь застрахованным лицам в связи с потерей ими части заработной платы (дохода) в результате проведения боевых действий в рамках программы "еПоддержка" – 30,4 миллиарда гривен, из них в июне – 5,9 миллиарда гривен.

Деньги, направленные на соцвыплаты / Инфографика Минфина

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