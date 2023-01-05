В Украине разворачивают миниэлектростанции для защиты от блекаута

В Украине установят сеть миниэлектростанций, которые помогут оградить украинские города от блекаута. По небольшому размеру они способны генерировать значительные мощности.

Такое решение полностью исключит возможность длительного выведения из строя украинской энергосистемы из-за обстрелов, отмечается в сообщении Мининтеграции. Главное предназначение миниэлектростанций – обеспечить основные станции и сформировать критический резерв и независимость генерирования энергии.

Интересно Бизнес, покупающий электроэнергию в ЕС, будет обеспечен бесперебойными поставками

Они небольшие и не требуют особого обслуживания. Двадцать таких станций может выдать мощность одного атомного блока. К примеру, для старта атомного блока нужно 100-150 МВт. Генераторы такой мощности не достигают, а вот миниэлектростанции хорошо справятся с этой задачей,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что миниэлектростанции будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также обеспечивать энергетическую безопасность атомной генерации.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга сообщил, что Киев договорился о передаче Украине около 1 800 трансформаторов. Кроме трансформаторов государства Запада планируют передать украинцам около 7 000 генераторов мощностью до 100 кВт и 600 генераторов мощностью более 100 кВт.