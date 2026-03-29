От 60 до 600 долларов: какие минимальные и максимальные пенсии будут в апреле

С начала 2026 года в Украине вступили в силу обновленные бюджетные нормы, которые повлияли на ключевые социальные показатели. В частности, вырос прожиточный минимум, определяющий границы пенсий, а мартовская индексация дополнительно скорректировала уровень выплат для части пенсионеров.

Какая будет минимальная и максимальная пенсия в апреле?

По состоянию на апрель 2026 года параметры минимальной и максимальной пенсии остаются привязанными к прожиточному минимуму, пишет Пенсионный фонд.

С начала года этот показатель вырос до 2 595 гривен, впрочем отдельного пересмотра именно с 1 апреля не предусмотрено. Поэтому размер минимальной пенсии сейчас составляет 2 595 гривен, однако эта сумма фактически используется как расчетный ориентир.

Отдельно стоит обратить внимание на максимальный размер пенсионных выплат, который также напрямую зависит от прожиточного минимума. В апреле 2026 года он составляет 25 950 гривен, что соответствует десятикратному размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Важно! Это законодательно установленное ограничение, которое применяется к большинству пенсий независимо от индивидуальных расчетов.

Какой реальный размер минимальных пенсий в Украине?

Однако реальные выплаты для большинства пенсионеров выше, поскольку законодательством установлены гарантированные минимальные уровни в зависимости от возраста, страхового стажа и факта трудоустройства, сообщает Пенсионный фонд.

Неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) получают не менее 4 213 гривен.

Такой же минимальный уровень применяется и к лицам в возрасте от 80 лет при условии достаточного стажа.

Для граждан в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем установлена минимальная пенсионная выплата на уровне не ниже 4 050 гривен.

Если же стаж меньше необходимого, размер пенсии определяется пропорционально, что может существенно влиять на конечную сумму. Аналогичный подход применяется и к другим категориям пенсионеров, для которых предусмотрены отдельные гарантированные минимальные уровни.

Так, не менее 3 725 гривен получают пенсионеры в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем, а также лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности стажа.

Для неработающих пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников дохода, минимальный уровень определен на уровне 3 406 гривен.

А вот для работающих пенсионеров, которые не подпадают под эти категории, минимальная выплата ограничивается базовым показателем прожиточного минимума – 2 595 гривен.

На сколько выросли пенсии в результате индексации?