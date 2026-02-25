8,5 тысячи гривен – реальный минимум для пенсионеров: почему пенсия в 2026 году до сих пор меньше

Минимальный размер пенсии в Украине привязан к государственному социальному стандарту прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 2 595 гривен и примерно втрое меньше реальных потребностей, однако государство не может существенно повышать его.

Почему пенсии в Украине такие низкие?

Проблему заниженных социальных стандартов в Украине невозможно решить в отрыве от уменьшения теневой доли экономики. В частности практика неофициального трудоустройства не дает пенсиям расти из-за нехватки поступлений в пенсионный фонд. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Пендзин.

Смотрите также 1,6 миллиона украинцев платят пенсии европейцам: сколько работают на Польшу, Чехию и Германию

Эксперт отмечает, что в имеющейся солидарной системе пенсионного обеспечения в Украине ключевым источником наполнения пенсионного фонда является уплата единого социального взноса за официально трудоустроенных рабочих в легальной части экономики.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба У нас 40% нелегальная экономика, так называемая теневая. У нас около 6 миллионов людей легально платят единый социальный взнос в бизнесе, и три миллиона – это бюджетники. И поэтому, грубо говоря, на 13 миллионов трудоспособного населения единый социальный взнос платят 9,5 миллиона. У нас 10,2 миллиона пенсионеров. На одного пенсионера приходится менее одного работающего, который платит единый социальный взнос.

Напомним: с 1 января 2026 года минимальный размер ЕСВ составляет 1 902 гривны 34 копейки (ставка – 22% от минимальной зарплаты).

Экономист Олег Пендзин отмечает, что учитывая размер средней заработной платы в Украине и соотношение численности работающих к пенсионерам значительное повышение выплат им невозможно.

Средняя заработная плата – около 27 тысяч гривен, а величина единого социального взноса от нее – около 5,5 тысячи гривен. То есть если у нас на одного работающего приходился бы один пенсионер, то он мог бы получить за счет пенсионного фонда 5,7 тысячи гривен. О какой большей пенсии может идти речь, за счет каких денег?,

– отмечает эксперт.

Экономист добавляет, что имеет значительный пессимизм относительно возможности изменений в пенсионной системе Украины, ведь та тесно связана с экономикой и питается из ее процессов. Поэтому сейчас стоит вопрос о готовности украинского общества выводить экономику из тени, то есть – платить государству надлежащие налоги.

Какой реальный минимум для пенсии в Украине?

Пенсия призвана обеспечивать выживание человека после завершения трудового пути. Учитывая это выплата привязана к размеру прожиточного минимума, который закладывают в государственном бюджете Украины ежегодно.

По данным ПФУ, средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2026 году – 6 544 гривны. Однако выплаты значительной части пенсионеров ниже. Минсоцполитики сообщало, что пенсия по возрасту у более 4,3 миллиона украинцев меньше 6 тысяч гривен.

Как отмечает экономист Олег Пендзин, сейчас фактический прожиточный минимум для нетрудоспособного лица является большим, чем даже средняя пенсия, не говоря о минимальной.

На сегодня фактический рассчитанный прожиточный минимум для нетрудоспособного лица составляет 8,5 тысячи гривен в месяц. Для трудоспособного лица без налогов – 9,5 тысячи, с налогами – 11,2 тысячи гривен,

– говорит эксперт.

Методику расчета прожиточного минимума утвердили в 2000 году и с тех пор она не претерпевала значительных изменений. Опираясь на нее, профильное министерство пересчитывает фактический прожиточный минимум в актуальных ценах. Сейчас же в правительстве разрабатывают новую методику расчета по международным стандартам.

Интересно! Как сообщило Минсоцполитики в ответ на запрос OBOZ.UA, в декабре 2025 года фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных с учетом обязательных платежей составил 10 979 гривен.

Почему прожиточный минимум не могут повысить до реального?

Бюджет Украины не имеет достаточно финансирования для повышения прожиточного минимума. К этому показателю привязаны более 180 различных выплат , в частности размер минимальной пенсии, алиментов, субсидий, должностных окладов и тому подобное.

, в частности размер минимальной пенсии, алиментов, субсидий, должностных окладов и тому подобное. Повышение прожиточного минимума будет означать существенный рост расходов из бюджета. Поэтому нужны изменения в законодательстве, которые предусматривают отвязывание от этого показателя ряда выплат. Сейчас несколько законопроектов по этому поводу передали в Верховную Раду.

Как рассказывал экономист Олег Пендзин, подсчеты 2019 года показали, что для уравнивания размера прожиточного минимума с фактическим Украине необходимы дополнительные 450 миллиардов гривен доходов в бюджет. Сейчас же, по оценке эксперта, с учетом изменений курса гривны к доллару и ценовой ситуации эта цифра могла бы достигать триллиона.

Сколько составляет прожиточный минимум в 2026 году?

Общий показатель прожиточного минимума с 1 января 2026 года повысили на 289 гривен. Сейчас он составляет 3 209 гривен на одного человека в месяц, однако для разных групп населения несколько отличается:

для трудоспособных лиц – 3 328 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 2 595 гривен;

для детей в возрасте до 6 лет – 2 817 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривен.

Прогнозируемый на 2026 – 2028 годы размер прожиточного минимума для трудоспособных может вырасти до 3 667 гривен.