Кратно больше, чем украинцы: какие выплаты получают пенсионеры в Чехии

В Чехии продолжается пенсионная реформа, которую внедряют в ответ на демографические вызовы. Для части граждан в стране нет единого возраста для выхода на пенсию, а все зависит от года рождения и стажа работы.

Когда в Чехии можно выйти на пенсию?

Пенсионный возраст в Чехии не единым для всех, а для части жителей зависит от пола и года рождения, пишет 24 Канал со ссылкой на Чешское управление социального обеспечения.

Особенностью пенсионной системы в Чехии является то, что возраст для выхода на заслуженный отдых варьируется ввиду года рождения.

Пенсионный возраст рожденных до 1936 года мужчин – 60 лет, а женщин – от 53 до 57 лет, в зависимости от количества воспитанных детей.

Для рожденных с 1936 по 1973 год пенсионный возраст постепенно растет, потому что каждый год добавляются по два месяца:

от 60 лет и 2 месяцев для родившихся в 1936 году;

для родившихся в 1936 году; до 65 лет и 8 месяцев – для рожденных 1973 года.

Пенсионный возраст для женщин, рожденных в этом промежутке времени, устанавливают с учетом количества детей. Самый низкий он для выхода на пенсию будет у тех, кто воспитал пятерых и более отпрысков. В то же время он также различается в зависимости от года рождения.

Для рожденных в период 1974 – 1988 года граждан Чехии пенсионный возраст высчитывают отдельным способом, однако он будет не менее 65 лет. Те же, кто появился на свет после 1988 года, смогут выйти на пенсию в 67 лет.

Заметим! Пенсионный возраст в Чехии решили пересматривать каждые 5 лет с учетом продолжительности жизни и демографической ситуации. Для определенных профессий с тяжелыми условиями труда возраст выхода на пенсию может быть ниже.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию?

Чтобы претендовать в Чехии на пенсию по возрасту, нужен страховой стаж. Для полной пенсии нужно не менее 35 лет страхования, если человек достиг пенсионного возраста после 2018 года.

Для тех, кто достиг пенсионного возраста до 2010 года, достаточно было иметь 25 лет страхового стажа.

Без достаточного количества лет стажа пенсию в Чехии не начислят. Однако государство может выплачивать социальную помощь в случае затруднений.

Какой в Чехии размер пенсии?

До недавнего времени в Чехии не существовало минимальной пенсии. Однако в 2026 году ее вводят.

Как пишет "Чехия-Онлайн", с начала нового года в стране начнет действовать минимальная пенсия по возрасту. Ее размер составит 9 800 крон, что равняется около 300 евро или 15 тысячам гривен (по курсу по состоянию на 25 декабря).

Напомним: минимальная пенсия в Украине в 2026 году составит 2 595 гривен для работающих пенсионеров и до 3 328 гривен для неработающих.

Кроме того, пенсии в Чехии в 2026 году вырастут, поэтому средняя выплата составит около 21,8 тысячи крон (примерно 34 тысяч гривен).

Для сравнения: медианная заработная плата (сумма, от которой половина людей зарабатывает больше, а половина меньше) в Чехии в третьем квартале 2025 года составляла 42 901 крону (около 68 тысяч гривен).

Что еще стоит знать о пенсиях в Чехии?