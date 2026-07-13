Не могут выплачивать меньше этой суммы: какова минимальная пенсия, установленная для УБД

В Украине установлены определенные минимальные размеры пенсий. Это означает, что человек пенсионного возраста не может получать меньше, чем установленный размер выплат.

Какова минимальная пенсия для участников боевых действий в 2026 году

В частности, они установлены и для участников боевых действий, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Дело в том, что с 1 марта в постановление Кабмина № 656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий" были внесены изменения. С первого дня весны вступили в силу новые минимальные размеры пенсий.

Участники боевых действий в 2026 году не могут получать менее 6 197,00 гривен. Сумма увеличения в этом году составляет 669 гривен.

Лица с инвалидностью вследствие войны I группы получают 18 885,00 гривен (сумма увеличения составляет 2 038 гривен);

II группы – 15 494,00 гривен (сумма увеличения составляет 1 672 гривны);

III группы – 10 625,00 гривен (пенсия выросла на 1 147 гривен).

Таким образом, государство гарантирует минимальный размер выплат всем категориям населения. Выплаты индексируются ежегодно весной.

Что еще стоит знать о пенсиях

По состоянию на 2026 год 2 595 гривен – это минимальная пенсия в Украине. В то же время максимальная пенсия составляет 25 950 гривен.

В частности, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает увеличить минимальную пенсионную выплату в Украине. Она должна вырасти как минимум до 7 тысяч гривен.