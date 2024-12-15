Как вырастет минимальная пенсия в 2025 году

В этом году минимальная пенсия для украинцев росла несколько раз. Сейчас эта выплата зависит от возраста и количества стажа.

Увеличится ли минимальная пенсия в 2025 году

В следующем году минимальная пенсия увеличиваться не будет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

Читайте также Решение принято: Россия должна компенсировать "Нафтогазу" стоимость активов, захваченных в Крыму

Обратите внимание! Согласно этой Бюджетной декларации, следующее изменение установленных минимумов может произойти только в 2028 году.

Какие минимальные пенсии сейчас:

минимальную пенсию 2 725 гривен должны получать пенсионеры, которые не работают (независимо от стажа);

должны получать пенсионеры, которые не работают (независимо от стажа); 2 980 гривен предоставляется лицам в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

предоставляется лицам в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 240 гривен – гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 370 гривен – пенсионерам в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– пенсионерам в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 370 гривен – лицам от 80 лет, которые имеют страховой стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно).

Заметьте! По состоянию на 1 октября, большинство украинских пенсионеров – 25,79% получает пенсию менее 3 тысяч гривен.