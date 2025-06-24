Минимальная пенсия: изменится ли она в июле

В марте, благодаря индексации, пенсии несколько повысились. Но только для некоторых категорий пенсионеров.

Какой будет минимальная пенсия в Украине

В частности с 1 июля минимальная пенсионная выплата изменений не претерпит, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности, с 1 марта текущего года увеличены минимальные размеры пенсионных выплат для отдельных категорий граждан:

достигших возраста 65 лет, не работают, получают пенсию, назначенную в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и имеют полный страховой стаж 30/35 лет – с 3370 гривен до 3758 гривен (на 388 гривен);

которым исполнилось 80 лет, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и имеют страховой стаж 20/25 лет – с 3370 гривен до 3758 гривен (на 388 гривен);

в возрасте от 70 до 80 лет, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и имеют страховой стаж 30/35 лет – с 3240 гривен до 3613 гривен (на 373 гривен);

в возрасте до 70 лет, которые имеют страховой стаж 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы (независимо от возраста и продолжительности страхового стажа), которые получат пенсии, назначенные в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" – с 2980 гривен до 3323 гривны (на 343 гривны);

другим категориям пенсионеров, которые не работают (независимо от возраста и закона, в соответствии с которым назначена пенсия) – с 2725 гривен до 3038 гривен (на 313 гривны).

Если же у человека, которому исполнилось 70 лет и более, страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном к имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3 613 гривень.

При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц в возрасте от 75 до 80 лет не может быть меньше, чем 3613 гривен,

– отметили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! Также пенсионеры от 70 лет могут получать ежемесячные компенсационные выплаты.