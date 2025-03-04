Изменится ли минимальная пенсия в 2025 году

В марте состоится индексация пенсий. Соответственно, выплаты большинства украинских пенсионеров вырастут.

Какая минимальная пенсия сейчас

Минимальная пенсия с начала 2025 года оставалась без изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

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Вследствие индексации, что происходила в прошлом году, минимальные пенсии украинцев изменились так:

2 725 гривен получают пенсионеры, которые не работают (независимо от стажа);

2 980 гривен – граждане в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

3 240 гривен – лица в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

3 370 гривен – граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет и имеющие стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно).

Как повлияет индексация на минимумы в этом году, пока неизвестно. Однако ПФУ уже определил, какие минимальные выплаты вырастут.

Увеличен размер минимальной пенсии неработающим пенсионерам в возрасте 65 лет +, которые имеют полный страховой стаж, и размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий и различным возрастным категориям в зависимости от приобретенного ими страхового стажа,

– говорится в сообщении ПФУ.

Напомним! По решению правительства, показатель нынешней индексации – 11,5%. В то же время увеличение не может быть больше чем 1 500 гривен и меньше чем – 100 гривен.