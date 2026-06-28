УБД не могут получать меньше: какую пенсию гарантирует государство

Для участников боевых действий в Украине предусмотрены отдельные государственные гарантии в области пенсионного обеспечения. Одной из них является минимальный размер пенсии, который устанавливается законодательством и не может быть уменьшен, если человек имеет право на соответствующие выплаты.

Какова минимальная пенсия, гарантированная участникам боевых действий?

Участники боевых действий имеют право на дополнительные государственные гарантии в сфере пенсионного обеспечения. После индексации, проведенной в марте 2026 года, гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты для этой категории граждан вырос до 6 197 гривен, напоминает ПФУ.

Интересно: кому из пенсионеров придется вернуть часть пенсии

Если после всех начислений пенсия оказывается меньше, государство автоматически доплачивает разницу до установленного уровня. Для оформления пенсии участники боевых действий могут обратиться в Пенсионный фонд лично или через веб-портал электронных услуг ПФУ.

На окончательный размер пенсии также влияют страховой стаж, продолжительность службы и размер денежного обеспечения, с которого уплачивались страховые взносы.

Какие доплаты предусмотрены для участников боевых действий?

Помимо основной пенсии, участники боевых действий имеют право на дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством. В частности, им устанавливается ежемесячное повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен.

Кроме того, период непосредственного участия в боевых действиях может засчитываться в выслугу лет на льготных условиях, при этом один месяц службы приравнивается к трем месяцам стажа, что способно существенно увеличить будущую пенсионную выплату.

От чего еще зависит размер пенсии

Размер пенсии для участников боевых действий определяется индивидуально. При её назначении учитываются страховой стаж, продолжительность военной службы, размер денежного довольствия и другие показатели, определенные законодательством.

Для военных пенсионеров действуют отдельные правила расчета. При наличии необходимого стажа пенсия рассчитывается в процентах от суммы денежного довольствия, а за каждый год службы сверх установленного минимума ее размер может увеличиваться в пределах, определенных законом.