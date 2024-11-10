Какой будет минимальная пенсия в 2025 году

10 ноября 2024, 16:30
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Автор: Екатерина Добровольская

В этом году в Украине минимальную пенсию повысили из-за индексации. Поэтому многих украинцев интересует, вырастет ли пенсия с Нового года.

Вырастет ли минимальная пенсия в 2025 году

В 2025 году минимальная пенсия в Украине останется на уровне 2024 года, поскольку Кабинет Министров принял решение заморозить ее размер, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект закона о Государственном бюджете Украины.

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Итак, пенсионеры, которые не работают – продолжат получать минимальную пенсию в размере 2 725 гривен, независимо от имеющегося стажа. Вместе с тем, размер пенсии зависит от возраста и страхового стажа:

  • До 70 лет при полном стаже (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) минимальная пенсия составляет 2 980 гривен.
  • От 70 до 80 лет с полным стажем пенсия составляет 3 240 гривен.
  • От 80 лет при минимальном стаже (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) выплата составляет 3 370 гривен.
  • От 65 лет для неработающих пенсионеров с полным стажем также начисляется 3 370 гривен.

Благодаря чему планируют увеличить размер пенсий в будущем

Министерство социальной политики работает над внедрением второго уровня пенсионной системы, который планируется запустить с 2026 года. На первом этапе обязательные взносы будут направляться в новосозданный Государственный накопительный фонд. Предполагается, что 2% от ЕСВ будут направлены в этот фонд, а остальные 20% будет оставаться в Пенсионном фонде. Кроме того, 3% от НДФЛ также будут отчисляться на поддержку накопительной системы, что позволит постепенно увеличивать размер будущих пенсий.