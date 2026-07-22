Минимальная пенсия вырастет почти на 4 000 гривен: кто получит больше в августе

В августе отдельные категории украинских пенсионеров продолжат получать минимальные пенсионные выплаты в повышенном размере. Для них после весеннего пересмотра минимальная гарантированная сумма выросла почти на 4 000 гривен.

Кто в августе будет получать повышенную минимальную пенсию?

В августе отдельные категории украинцев продолжат получать минимальные пенсии в повышенном размере. После изменений, введенных в 2026 году, для части получателей гарантированная выплата увеличилась почти на 4 000 гривен.

Государство усилило социальную поддержку семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц Украины. Соответствующие гарантии предусмотрены постановлением Кабинета Министров № 674.

Повышенные минимальные пенсии получают семьи, в которых выплаты назначены двум и более членам семьи (кроме нетрудоспособных родителей или одного из супругов), а также двум и более детям погибших военнослужащих. После пересмотра минимальная гарантированная выплата для этой категории выросла на 3 920 гривен и теперь составляет 10 020 гривен.

В то же время еще более высокие минимальные пенсии установлены для нетрудоспособных членов семей погибших или пропавших без вести военнослужащих. Это касается матери, отца, жены или мужа, а также детей, получающих государственную социальную помощь вместо пенсии. Для них минимальная выплата увеличилась на 5 100 гривен – до 12 810 гривен.

Правительство также предусмотрело, что в дальнейшем эти суммы будут ежегодно индексироваться. Пенсионный фонд будет производить перерасчет автоматически, без дополнительного обращения пенсионеров.

Как оформить повышенную минимальную выплату?

Если право на пенсию в связи с потерей кормильца оформляется впервые, необходимо обратиться в уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где проходил службу погибший или пропавший без вести военнослужащий.

К заявлению необходимо приложить документы, что подтверждают личность заявителя, родственные связи с военнослужащим, право на получение пенсии и, при необходимости, нетрудоспособность, инвалидность, обучение или другие обстоятельства, предусмотренные законодательством. Также понадобятся реквизиты банковского счета.

Если такая пенсия уже назначалась, заявление необходимо подать в Пенсионный фонд.

В каких случаях назначают пенсию?

Пенсию в связи с потерей кормильца назначают, если военнослужащий погиб или умер во время прохождения военной службы или в течение трех месяцев после увольнения.

Также выплаты назначаются, если смерть наступила позднее, чем через три месяца после увольнения, но стала следствием ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время военной службы.

Напомним, украинцы могут оформить пенсию онлайн через веб-портал Пенсионного фонда. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете и подать электронное заявление с необходимыми документами.