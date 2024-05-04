Как начисляют минимальные пенсионные выплаты и от чего они зависят
Минимальная пенсия в Украине выросла в начале 2024 года, поскольку увеличился прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Размер такой пенсии также зависит от стажа и возраста пенсионера.
Какая в Украине минимальная пенсия
Украинцы, достигшие 65 лет без необходимого страхового стажа, получают пенсию, размер которой привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который с 1 января 2024 года составляет 2 361 гривны.
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После весенней индексации эта сумма выросла на 364 гривны и теперь составляет 2 725 гривен.Важно! Пенсионеры без стажа получают государственную временную помощь, размер которой определяется на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и среднего совокупного дохода семьи за полгода. Максимальная выплата не может превышать 3 028 гривен.
Пенсионеры с полным стажем
Женщины со стажем 30 лет и мужчины с 35 годами стажа, достигшие 65 лет, гарантированно получают не менее 40% от минимальной зарплаты. Сейчас, когда минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна была бы быть 3 200 гривен, но сейчас она составляет 3 370 гривен.Заметьте! С 1 марта 2024 года установлен минимальный размер пенсионной выплаты для 65-летних составляет 3 370 гривен, что выше 40% минимальной зарплаты, что свидетельствует об изменениях в пенсионных выплатах.
Как изменились минимальные выплаты пенсионерам
С 1 марта в Украине были установлены новые минимальные размеры пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":
Для пенсионеров до 70 лет с полным стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа: минимальная пенсия установлена на уровне 2 980 гривен, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной.
Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет: минимальная пенсия составляет 3 240 гривен, за исключением пенсий за особые заслуги перед Украиной.
Для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 20/25 лет: минимальная пенсия составляет 3 370 гривен, за исключением пенсий за особые заслуги перед Украиной.