Какой сейчас размер минимальной пенсии в Украине: кто может рассчитывать на выплаты

Начиная с 2024 года, минимальная пенсия в Украине повысилась. Однако ее размер для пенсионеров также зависит от наличия страхового стажа и достижения определенного возраста.

Какие размеры минимальных пенсий сейчас

Минимальные пенсионные выплаты в Украине зависит от установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Поэтому, с 1 января 2024 года он составляет – 2 361 гривну.

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Однако с 1 марта были установлены также другие минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

65-летние пенсионеры, если они не приобрели необходимое количество страхового стажа для выхода на пенсию – получают 2 725 гривен .

. пенсионеры до 70 лет при наличии 30/35 лет стажа для мужчин и женщин соответственно – 2 980 гривен ;

; пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии 30/35 лет стажа – 3 240 гривен ;

; 80-летние пенсионеры, которые имеют страховой стаж 20/25 лет – 3 370 гривен.

Какую надбавку могут получить пенсионеры

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и имеют ухудшенное состояние здоровья могут претендовать на дополнительную надбавку к пенсии. Дополнительными критериями для начисления этой доплаты является то, что лицо:

проживает в одиночестве;

нуждается в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;

имеет пенсию по возрасту.

Размер надбавки сейчас составляет944 гривны – 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.