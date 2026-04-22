Минималка до 10 тысяч в Украине: когда ждать повышения и на что влияет показатель

Минимальная зарплата в Украине в 2026 году составляет 8 647 гривен, однако государство планирует постепенно повышать показатель. По предварительным расчетам на 2026 – 2028 годы сумма минималки будет увеличиваться, но важно также учитывать влияние военного положения и войны в стране.

Какой уровень минимальной зарплаты в Украине 2026 года?

О том, что определяет показатель и для чего он нужен нацбюджету, говорится на сайте "Минфин".

Минимальная заработная плата в Украине – это установленный законодательством размер платы за труд. Работодатель не имеет права платить за выполненную месячную норму работы меньше, чем предусматривает показатель.

В соответствии с Бюджетным кодексом, уровень минимальной зарплаты определяется законом о Госбюджете до соответствующего периода. По состоянию на 2026 год минимальная зарплата в Украине составляет 8 647 гривен. При стандартной норме работы в 40 часов в неделю, один час должен оплачиваться в 52 гривны.

Обратите внимание! Показатель 2026 года повысили впервые после двухлетней "паузы". Предыдущий перерасчет минималки был 1 апреля 2024 года. Тогда зарплата выросла на 900 гривен до 8 тысяч.

В частности, как отмечают на сайте AGROPROSPERIS BANK, минимальная заработная плата – это не только рекомендация, какой должна быть выплата для украинских работников. Это скорее обязательная государственная гарантия, по которой работодатель не может оплачивать труд в суммах меньших от минималки.

Так, перед тем как Кабмин передает проект Госбюджета в Раду, там просчитывают реальный уровень минималки. Чтобы определить справедливый и моливй уровень выплаты, учитывают:

макроэкономический прогноз;

уровень инфляции на следующий год;

текущее финансовое положение государства;

ситуацию на рынке труда;

потребности в социальных и оборонных расходах.

В то же время от утвержденного показателя зависит ряд выплат. Это могут быть и пенсии, и социалка или необлагаемый минимум.

В общем установленный уровень выплат имеет прямое влияние на бюджет государства. Так, растут налоговые поступления, увеличиваются взносы в ПФУ (благодаря уплате налогов), усиливается финансовая база для соцвыплат и обороны.

Важно! Во время военного положения минималка является критически важным показателем. Так, именно он является одним из инструментов для поддержания фискальной стабильности.

Также известно, что по расчетам Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, минимальную заработную плату в Украине планируют повышать постепенно:

с 1 января 2027 года минималка должна вырасти до 9 347 гривен;

гривен; с 1 января 2028 года – до 10 059 гривен.

В то же время надо учитывать, что это лишь предварительный прогноз и в зависимости от текущей ситуации показатели могут кардинально измениться.

Сколько раз в год меняют уровень минималки?

По закону нет ограничений по количеству изменений в размере минимальной заработной платы в Украине.

Если позволяет бюджет или же если в нем что-то меняют, соответственно, это может повлиять и на показатель минималки.

Например, 10 лет назад, в течение 2016 года минимальную заработную плату в Украине меняли дважды:

от 1 января – 1347 гривен;

от 1 мая – 1450 гривен;

от 1 декабря – 1600 гривен.

Обратите внимание! Самая первая минималка от 1 апреля 2000 года была всего 90 гривен.

Наибольший рост показателя за всю историю зафиксировали в 2017 году. Тогда показатель не меняли в течение года, но с 1 января минималку повысили вдвое. От 1600 гривен до 3200 гривен.

