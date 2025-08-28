Минфин уточнил прогноз по социальным стандартам на 2026-2028 годы. Так, минимальная зарплата будет меньше, чем планировали, а прожиточный минимум больше.

Как будет меняться минимальная зарплата и прожиточный минимум?

Кабмин утвердил второй сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает длительную войну с соответствующими последствиями для экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на письмо Минфина.

В перспективе условия функционирования экономики будут оставаться сложными, последствия войны будут ощущаться еще в течение длительного времени. Восстановление ВВП будут сдерживать факторы безопасности и миграционные процессы,

– сообщается в письме.

Одним из факторов стало замедление роста минимальной зарплаты:

с 1 января 2026 года – 8 647 гривен (вместо ожидаемых 8 688 гривен);

с 1 января 2027 года – 9 347 гривен (вместо ожидаемых 9 374 гривны);

с 1 января 2028 года – 9 997 гривен (вместо ожидаемых 10 059 гривен).

В то же время уровень прожиточного минимума в 2026 году будет больше, чем ожидали:

на одного человека – 3 209 гривен (вместо ожидаемых 3 171 гривны);

детей в возрасте до 6 лет – 2 817 гривен (вместо ожидаемых 2 783 гривны);

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривны (вместо ожидаемых 2 471 гривны);

трудоспособных лиц – 3 328 гривен (вместо ожидаемых 3 288 гривен);

для лиц, утративших трудоспособность, – 2 595 гривен (вместо ожидаемых 2 564 гривны).

На что влияет размер прожиточного минимума? От прожиточного минимума зависят размеры алиментов, минимальной пенсии, "Пакета малыша", соцльгот, судебного сбора, помощи на погребение за счет работодателя. Поэтому размеры всех соцвыплат пропорционально увеличатся вместе с прожиточным минимумом.

Что известно о зарплатах в Украине?