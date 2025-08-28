Мінфін уточнив прогноз щодо соціальних стандартів на 2026-2028 роки. Так, мінімальна зарплата буде меншою, ніж планували, а прожитковий мінімум – більшим.

Як змінюватиметься мінімальна зарплата й прожитковий мінімум?

Кабмін затвердив другий сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає тривалу війну із відповідними наслідками для економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на лист Мінфіну.

Дивіться також Зарплати держслужбовців знову зросли: топ-5 відомств із найбільшим заробітком

У перспективі умови функціонування економіки залишатимуться складними, наслідки війни відчуватимуться ще протягом тривалого часу. Відновлення ВВП стримуватимуть безпекові фактори та міграційні процеси,

– повідомляється в листі.

Одним із факторів стало уповільнення зростання мінімальної зарплати:

з 1 січня 2026 року – 8 647 гривень (замість очікуваних 8 688 гривень);

з 1 січня 2027 року – 9 347 гривень (замість очікуваних 9 374 гривні);

з 1 січня 2028 року – 9 997 гривень (замість очікуваних 10 059 гривень).

Натомість рівень прожиткового мінімуму у 2026 році буде більшим, ніж очікували:

на одну особу – 3 209 гривень (замість очікуваних 3 171 гривні);

дітей віком до 6 років – 2 817 гривень (замість очікуваних 2 783 гривні);

дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 гривні (замість очікуваних 2 471 гривні);

працездатних осіб – 3 328 гривень (замість очікуваних 3 288 гривень);

для осіб, які втратили працездатність, – 2 595 гривень (замість очікуваних 2 564 гривні).

На що впливає розмір прожиткового мінімуму? Від прожиткового мінімуму залежать розміри аліментів, мінімальної пенсії, "Пакунку малюка", соцпільг, судового збору, допомоги на поховання за кошт роботодавця. Тому розміри усіх соцвиплат пропорційно збільшаться разом з прожитковим мінімумом.

Що відомо про зарплати в Україні?