Как изменятся зарплаты госслужащих в 2024 году

Правительство активно работает над оптимизацией бюджетных расходов. В частности, над распределением выплат, которые получают государственные служащие.

Как теперь изменятся зарплаты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, как именно будут рассчитываться зарплаты госслужащих. Принятое решение является частью комплекса реформ государственного управления.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% – премии.

Шмыгаль отмечает, что требования к работающим в государственной сфере изменятся. В частности, для повышения выплат работники этого сектора должны подтверждать и повышать свою квалификацию.

Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит нам сохранить около 8 миллиардов гривен бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны,

– отмечает Шмигаль

С 1 января количество государственных вакансий должно сократиться на 20 тысяч. Премьер-министр уточняет, что это всего лишь 1 этап реформирования всей системы.

Что будет с зарплатами в 2024 году

Минимальная зарплата в 2024 году будет расти двумя волнами. С 1 января она увеличится с 6 700 до 7 100 гривен. А уже в апреле этот показатель будет составлять 8 000 гривен.

Кабмин сделал прогноз по размеру средней зарплаты в Украине в следующем году. Она должна составить 21 809 гривен.