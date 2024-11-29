Кому повысили минимальное пособие по безработице

Ранее в Украине увеличили размер пособия по безработице. Уже с 1 октября граждане начали получать совсем другие суммы.

Как изменилось пособие по безработице

Для некоторых категорий населения размер пособия вырос с 2 500 до 3 600 гривен для некоторых категорий населения, передает 24 Канал со ссылкой на Постановление правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19 сентября 2024 года № 74.

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Повышение выплат касается:

людей, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного и получали до повышения 1 500 гривен;

людей, которые работали не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы и получали до повышения 2 500 гривен;

внутренне перемещенных лиц, которые не имеют документов о страховом стаже, и получали до повышения 2 500 гривен.

Напомним! Минимальное пособие по безработице и в дальнейшем будет составлять 1 500 гривен. Ее получает молодежь до 35 лет без стажа.

Также на "минималку" претендуют лица, уволенные по отдельным статьям трудового законодательства:

систематическое невыполнение обязанностей без уважительных причин;

прогул;

кражи по месту работы и тому подобное.

Получать пособие по безработице можно не дольше 90 дней и не дольше 360 календарных дней, если это лица предпенсионного возраста.