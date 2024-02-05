Будут ли снова яйца по 170 гривен: Минобороны будет закупать продукты через нового поставщика

Государственное предприятие Министерства обороны "Агентство закупок в сфере обороны" (Государственный оператор тыла) объявило первые закупки в области питания через систему Prozorro. Эти закупки охватывают 11 региональных секторов в Украине.

Закупки по-новому

Общая ожидаемая стоимость процедур закупки составляет почти 11 миллиардов гривен. Каждый из основных секторов разделен на обязательные и дополнительные области, которые могут быть покрыты несколькими поставщиками, чтобы уменьшить риски и гарантировать непрерывность поставок.

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Процедуры объявлены на поставку в 11 секторов:

Винницкая — Хмельницкая — Житомирская — Киевская

Волынская — Ровенская — Житомирская

Днепропетровская — Полтавская — Донецкая — Запорожская

Житомирская — Киевская — Черниговская — Винницкая — Черкасская

Закарпатская — Львовская — Ивано-Франковская

Запорожская — Днепропетровская — Херсонская

Львовская — Ивано-Франковская — Тернопольская

Николаевская — Херсонская — Одесская — Кировоградская

Харьковская — Донецкая — Сумская — Луганская — Полтавская

Черкасская — Кировоградская — Винницкая — Киевская

Черновицкая — Ивано-Франковская — Тернопольская

Документация для каждого тендера содержит много приложений, включая каталог продуктов питания и максимальные цены на них.

Контекст

! Например, цена на картофель не может превышать 21 гривну, а цена на яйца составляет от 5,4 до 5,7 гривны за штуку.

Недавно, конце 2022 года, Министерство обороны заключило десять соглашений на поставку питания для военных на 2023 год на сумму 42,05 миллиарда гривен.

Однако после этого в СМИ появились расследования относительно завышенных цен на продукты. СМИ обнародовали соглашение, которое заключили в Минобороны Украины. В ней говорилось о питании для военных, которые находятся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

! Тогда журналисты сравнили цены, по которым продукты закупает Минобороны, с ценами в столичных супермаркетах. Даже розничные, а не оптовые цены в Киеве были существенно ниже.

Например, Минобороны закупало:

куриное яйцо по 17 гривен за штуку;

картофель по 22 гривны за килограмм;

лук по 42 гривны за килограмм.

Это привело к дополнительным соглашениям, которые уменьшили некоторые цены на продукты вдвое. Однако аудит Счетной палаты подтвердил завышение цен.

После этого скандала Министерство обороны начало реформирование системы закупок, создав "Агентство закупок в сфере обороны" под руководством Арсена Жумадилова.