Минобороны расторгло часть контрактов на поставку оружия: освободилось 15,6 миллиарда гривен
Ситуация на фронте диктует новые правила игры, вынуждая военное руководство кардинально менять подходы к обеспечению армии. Некоторые прежние договоренности с поставщиками утратили актуальность, поэтому государство перенаправляет финансовые потоки.
Почему государство расторгает контракты и о каких суммах идет речь?
Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ провели масштабный аудит действующих и запланированных закупок вооружения. Благодаря отказу от неприоритетных соглашений удалось высвободить колоссальную сумму – 15,6 миллиарда гривен. Эти средства немедленно будут перенаправлены на закупку техники и средств, которые крайне необходимы военным прямо сейчас, сообщили в Минобороны.
Как поясняют в ведомстве, главный критерий – эффективность на поле боя. Заместитель министра обороны Мстислав Баник подчеркивает, что важно постоянно анализировать потребности войск и пересматривать закупки в соответствии с изменениями на фронте.
В результате определили закупки, которые можно пересмотреть, чтобы высвободить средства для более приоритетных нужд войск,
– отметил он.
Среди основных причин отмены контрактов:
- тактико-технические характеристики некоторых видов оружия больше не соответствуют боевым задачам;
- производители физически не могут изготовить необходимое количество, либо образцы не прошли кодификацию;
- часть потребностей уже покрывают западные партнеры;
- нашли более дешевые аналоги, что позволяет приобрести больше необходимых средств за те же деньги.
Что будет с поставщиками и как это повлияет на фронт
Все расторжения договоров будут происходить исключительно в рамках законодательства, а конкретный перечень отмененного оружия засекречен из соображений безопасности. И.о. директора Агентства оборонных закупок Артем Романюков уверяет, что все производители уже проинформированы.
Ситуация на фронте меняется, соответственно меняются и приоритеты снабжения. Дальнейшие действия по контрактам будут определяться в соответствии с актуальными потребностями войск и условиями договоров,
– подчеркнул Романюков.
Война приобрела невиданную динамику, и зачастую ситуация на передовой меняется быстрее, чем заводы успевают выполнить долгосрочные контракты. Силы логистики ВСУ ежедневно фиксируют эти изменения, понимая, чего именно не хватает в окопах. Командующий Силами логистики полковник Юрий Погребной четко резюмирует этот подход: "Для нас критерий один: работает ли данное средство на результат в бою сегодня. Каждая гривна, высвобожденная из неактуальных контрактов, должна дойти до войск в виде актуального вооружения".
Между тем процесс принятия главного финансового документа страны неожиданно оказался под угрозой серьезной задержки. Народные избранники решили проверить парламентскую систему на прочность, засыпав ее "беспрецедентным количеством предложений" и поправок.