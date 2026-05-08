Мировая экономика трещит: в ведущих странах долги уже превысили 100% ВВП

Мировой государственный долг стремительно вырос за последние 20 лет и уже приблизился к отметке в 100% ВВП. Однако ситуация в странах значительно отличается, особенно в развивающихся.

Как вырос общий мировой долг?

Глобальный государственный долг с 2002 до 2025 года в целом вырос с 68% до 95% мирового ВВП, сообщает Visual Capitalist.

Однако долг разных стран мира двигался совершенно разными путями. Развитые экономики за это время накопили значительные долговые обязательства. В развивающихся, странах, тоже зафиксировали рост государственного долга.

Однако в отдельных государствах долг стабилизировался и даже снизился.

Какова ситуация в развитых странах?

В развитых странах уровень государственного долга вырос в среднем с 76% до 110% ВВП.

Наиболее заметные примеры:

США – 125%

Франция – 117%

Великобритания – 103%

Особенно выделяется Япония, где долг достиг 230% ВВП. Это стало самым высоким показателем среди крупных экономик. Причинами такого роста стали:

старение населения;

хронические бюджетные дефициты;

масштабные антикризисные программы поддержки экономики.

Какие долги в развивающихся странах,?

В развивающихся, странах, долг вырос с 41% до 73% ВВП.

Китай почти вчетверо увеличил долговую нагрузку – до 96%.

Бразилия и ЮАР также показали значительный рост.

Важно! В то же время некоторые страны смогли удержать ситуацию более стабильной или даже улучшить показатели. Например, Турция и Саудовская Аравия снизили долг до 24% и 29% соответственно.

Фото: Как вырос государственный долг стран за 20 лет / Visual Capitalist

Что прогнозирует Международный валютный фонд?

В то же время МВФ предупреждает, что из-за последствий войны в Иране мировой государственный долг может вырасти быстрее, чем ожидалось. Он может достичь 100% мирового ВВП уже в 2029 году, то есть на год раньше предыдущего прогноза.

Ближневосточный конфликт может дополнительно ухудшить состояние госфинансов из-за роста цен на продовольствие и топливо, ужесточение финансовых условий, снижение экономической активности и увеличение оборонных расходов,

– говорится в докладе Fiscal Monitor.

Последний раз такой высокий уровень мирового долга был после Второй мировой войны.

По оценкам МВФ, больше всего к общему долгу добавят ведущие экономики мира. Ожидается, что США и Китай особенно способствуют его росту до 2029 года:

госдолг США может вырасти до 135,5% ВВП;

долг Китая, вероятно, увеличится до 120,3% ВВП.

Заметьте! В странах еврозоны уровень государственного долга, как прогнозируют специалисты, также вырастет – до 89% ВВП в 2029 году.

Что известно о государственном долге Украины?

По состоянию на конец марта 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составлял около 9,2 триллиона гривен. Основную часть этой суммы, около трех четвертей, формируют внешние заимствования от иностранных правительств и международных финансовых организаций.

Как пояснил в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман, на фоне полномасштабной войны украинская экономика продолжает работать под значительной финансовой нагрузкой. По его оценкам, в 2026 году государственный долг Украины превысит отметку 100% ВВП, однако не существенно – примерно на уровне 105% ВВП.

В то же время эксперт уверен, что такая ситуация не является критической. По его словам, значительная часть обязательств имеет отсроченные выплаты, а погашение основного долга рассчитано на долгосрочную перспективу – 20 – 30 лет.

Однако Международный валютный фонд в своих прогнозах отмечает, что долговая нагрузка Украины может вырасти еще больше – до 137% ВВП в 2027 году.