Богатые страны чувствуют себя счастливее: какова ситуация с уровнем счастья в Украине

Специалисты исследовали качество жизни в странах мира и опросили людей, составив Мировой рейтинг счастья. Украина оказалась на 111 месте из 147.

Какое место у Украины по уровню счастья

В Мировом рейтинге счастья Украина заняла 111 место, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Рейтинг базируется на опросе компании Gallup, где участникам предлагали оценить свою жизнь от 1 до 10 баллов. В нем Украина набрала 4,68 баллов по оценке уровня жизни. Согласно исследованию, с 2012 года ситуация ухудшилась на 8%.

Несколькими местами выше в рейтинге находятся Нигерия, Пакистан, Палестинские территории и Сенегал, а ниже – Марокко, Тунис, Мавритания и Кения. Первые места в рейтинге с самой высокой оценкой уровня жизни оказались европейские страны – Финляндия, Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.

Почему самые богатые страны самые счастливые

Различные организации признали скандинавские страны одними из самых стабильных, прогрессивных и безопасных стран в мире. К тому же, они попали на верхушку Мирового рейтинга счастья. Они занимают высокие позиции и в индексе The Economist, который измеряет роль и влияние женщин в рабочей силе.

Смертность из-за отчаяния, включая самоубийства и непреднамеренное передозировки, быстро уменьшается в регионе, хотя и по сравнению с исторически высоким базовым уровнем,

– пишут в исследовании.

Скандинавские страны также являются одними из самых богатых стран в мире на человека, что обычно имеет значительное влияние на удовлетворенность жизнью.

По этому показателю также выделяются страны Латинской Америки. Эти страны также превзошли страны Северной Европы в других исследованиях счастья, например, как часто люди смеются или испытывают наслаждение. Исследователи предлагают возможное объяснение: они обнаружили, что прием пищи в компании по сравнению с приемом пищи в одиночку является удивительно сильным показателем субъективного благополучия. Это справедливо даже с учетом других факторов, таких как возраст и образование.

В издании утверждают, что Латинская Америка является "мировым лидером" в совместном приеме пищи. Люди по всему региону едят примерно девять раз в неделю с друзьями или семьей. Во всем мире исследование выявило, что показатели социальной поддержки теснее связаны с тем, как люди оценивают свою жизнь, чем показатель ВВП.