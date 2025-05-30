Яке місце в України за рівнем щастя

У Світовому рейтингу щастя Україна посіла 111 місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Рейтинг базується на опитуванні компанії Gallup, де учасникам пропонували оцінити своє життя від 1 до 10 балів. У ньому Україна набрала 4,68 балів за оцінкою рівня життя. Згідно з дослідженням, з 2012 року ситуація погіршилася на 8%.

Кількома місцями вище у рейтингу знаходяться Нігерія, Пакистан, Палестинські території та Сенегал, а нижче – Марокко, Туніс, Мавританія та Кенія. Перші місця у рейтингу з найвищою оцінкою рівня життя опинилися європейські країни – Фінляндія, Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди.

Чому найбагатші країни найщасливіші

Різноманітні організації визнали скандинавські країни одними з найбільш стабільних, прогресивних і безпечних країн у світі. До того ж, вони потрапили на верхівку Світового рейтингу щастя. Вони займають високі позиції і в індексі The Economist, який вимірює роль і вплив жінок у робочій силі.

Смертність через розпач, включаючи самогубства та ненавмисне передозування, швидко зменшується в регіоні, хоча й порівняно з історично високим базовим рівнем,

– пишуть у дослідженні.

Скандинавські країни також є одними з найбагатших країн у світі на людину, що зазвичай має значний вплив на задоволеність життям.

За цим показником також виділяються країни Латинської Америки. Ці країни також перевершили країни Північної Європи в інших дослідженнях щастя, наприклад, як часто люди сміються або відчувають насолоду. Дослідники пропонують можливе пояснення: вони виявили, що прийом їжі в компанії порівняно з прийомом їжі наодинці є напрочуд сильним показником суб’єктивного благополуччя. Це справедливо навіть з урахуванням інших факторів, таких як вік і освіта.

У виданні стверджують, що Латинська Америка є "світовим лідером" у спільному прийомі їжі. Люди по всьому регіону їдять приблизно дев’ять разів на тиждень з друзями чи родиною. У всьому світі дослідження виявило, що показники соціальної підтримки тісніше пов’язані з тим, як люди оцінюють своє життя, ніж показник ВВП.