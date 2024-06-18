Мировой ВВП: в 2025 году возможно замедление темпов в 2025 году

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики. Ранее оно ожидало роста ВВП в 2,4%, однако сейчас прогноз составляет 2,6%.

Как изменится мировой ВВП

Такое улучшение прогноза связано со следующими факторами:

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повышением уверенности в перспективах роста европейской экономики;

восстановлением экспортного сектора Китая;

усилением импульса к росту внутреннего спроса на emerging markets (развивающихся рынках, ).

В США наблюдается замедление темпов роста ВВП, поэтому в этом году прогнозируется, что этот показатель не превысит 2,1%.

Зато для еврозоны Fitch повысил прогноз с 0,6% до 0,8%. Китаю прогнозируют 4,8%, а для emerging markets – 3,7%.

Ожидаемый поворот к глобальному смягчению денежно-кредитной политики начал приобретать форму. Европейский центральный банк недавно снизил ставки, а Федеральная резервная система и Банк Англии, как ожидается, сделают это в третьем квартале. Однако инфляция остается на удивление устойчивой, и мы считаем, что снижение ставок в следующие 12 – 18 месяцев будет более плавным, чем ожидалось ранее,

– написали в обзоре.

В своем последнем отчете Fitch прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в 2025 году до 2,4%. Агентство ожидает, что и в США, и в еврозоне темпы роста составят 1,5%. Кроме того, Fitch прогнозирует, что темпы роста ВВП Китая снизятся до 4,5% в следующем году.