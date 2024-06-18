Як зміниться світовий ВВП

Таке покращення прогнозу пов'язане з наступними факторами:

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підвищенням впевненості у перспективах зростання європейської економіки;

відновленням експортного сектору Китаю;

посиленням імпульсу до зростання внутрішнього попиту на emerging markets (ринках, що розвиваються).

У США спостерігається сповільнення темпів зростання ВВП, тож цього року прогнозується, що цей показник не перевищить 2,1%.

Натомість для єврозони Fitch підвищив прогноз з 0,6% до 0,8%. Китаю прогнозують 4,8%, а для emerging markets – 3,7%.

Очікуваний поворот до глобального пом'якшення грошово-кредитної політики почав набувати форми. Європейський центральний банк нещодавно знизив ставки, а Федеральна резервна система і Банк Англії, як очікується, зроблять це в третьому кварталі. Однак інфляція залишається напрочуд стійкою, і ми вважаємо, що зниження ставок у наступні 12 – 18 місяців буде плавнішим, ніж очікувалося раніше,

– написали у огляді.

У своєму останньому звіті Fitch прогнозує уповільнення темпів зростання світової економіки у 2025 році до 2,4%. Агентство очікує, що і в США, і в єврозоні темпи зростання становитимуть 1,5%. Крім того, Fitch прогнозує, що темпи зростання ВВП Китаю знизяться до 4,5% у наступному році.