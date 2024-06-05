Мировые Центральные банки значительно увеличили золотые резервы: сколько металла они приобрели в апреле

Согласно предварительным данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), объемы золота в золотовалютных резервах центральных банков мира в апреле выросли на 32,7 тонны.

О чем свидетельствует увеличение золотых резервов

По мнению аналитика WGC Кришана Гопала, данные за апрель могут свидетельствовать, что мировые центральные банки до сих пор не восстановились после роста цен на золото и продолжают стратегический курс на покупку металла.

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Согласно информации организации, в апреле восемь центральных банков увеличили свои золотые резервы на одну или более тонн.

Стремительный рост цен на золото в марте вызвал ряд вопросов. Один из них заключался в том, изменят ли центральные банки, чей спрос был назван ключевой причиной недавнего ралли, свое поведение по покупке золота в ответ на это,

– говорится в обзоре.

Кто активно скупает золото

Как сообщается, крупнейшими покупателями стали:

Центральный банк Турции (+8 тонн);

Национальный банк Казахстана (+6 тонн);

Резервный банк Индии (+6 тонн);

Национальный банк Польши (+5 тонн);

Валютное управление Сингапура (+4 тонны);

ЦБ России (+3 тонны);

Чешский национальный банк (+2 тонны).

В то же время Народный банк Китая сообщил о значительном замедлении темпов покупки золота: в апреле его золотые резервы выросли менее чем на 2 тонны, что стало самым низким месячным приростом с ноября 2022 года.