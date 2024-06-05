О чем свидетельствует увеличение золотых резервов
По мнению аналитика WGC Кришана Гопала, данные за апрель могут свидетельствовать, что мировые центральные банки до сих пор не восстановились после роста цен на золото и продолжают стратегический курс на покупку металла.
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Согласно информации организации, в апреле восемь центральных банков увеличили свои золотые резервы на одну или более тонн.
Стремительный рост цен на золото в марте вызвал ряд вопросов. Один из них заключался в том, изменят ли центральные банки, чей спрос был назван ключевой причиной недавнего ралли, свое поведение по покупке золота в ответ на это,
– говорится в обзоре.
Кто активно скупает золото
Как сообщается, крупнейшими покупателями стали:
- Центральный банк Турции (+8 тонн);
- Национальный банк Казахстана (+6 тонн);
- Резервный банк Индии (+6 тонн);
- Национальный банк Польши (+5 тонн);
- Валютное управление Сингапура (+4 тонны);
- ЦБ России (+3 тонны);
- Чешский национальный банк (+2 тонны).