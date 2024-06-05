Про що свідчить збільшення золотих резервів

На думку аналітика WGC Кришана Гопала, дані за квітень можуть свідчити про те, що світові центральні банки досі не відновилися після зростання цін на золото і продовжують стратегічний курс на купівлю металу.

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Згідно з інформацією організації, у квітні вісім центральних банків збільшили свої золоті резерви на одну або більше тонн.

Стрімке зростання цін на золото в березні викликало низку питань. Одне із них полягало у тому, чи змінять центральні банки, чий попит був названий ключовою причиною недавнього ралі, свою поведінку щодо купівлі золота у відповідь на це,

– ідеться в огляді.

Хто активно скуповує золото

Як повідомляється, найбільшими покупцями стали:

Центральний банк Туреччини (+8 тонн);

Національний банк Казахстану (+6 тонн);

Резервний банк Індії (+6 тонн);

Національний банк Польщі (+5 тонн);

Валютне управління Сінгапуру (+4 тонни);

ЦБ Росії (+3 тонни);

Чеський національний банк (+2 тонни).

Цікаво! Водночас Народний банк Китаю повідомив про значне уповільнення темпів купівлі золота: у квітні його золоті резерви зросли менш ніж на 2 тонни, що стало найнижчим місячним приростом з листопада 2022 року.