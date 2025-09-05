Мировая ядерная энергетика, на которую делают ставку развитые страны, оказалось под угрозой из-за дефицита урана. Всемирная ядерная ассоциация (WNA) прогнозирует большой разрыв между предложением и спросом на него.

Почему растет дефицит урана?

Ассоциация призывает активизировать разработку новых месторождений урана уже сейчас, ведь старые шахты быстро исчерпываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

По прогнозам организации, к 2030 году потребность ядерных реакторов в уране увеличится на треть – до 86 000 тонн, а к 2040 году – до 150 000 тонн.

В то же время добыча урана на шахтах, работающих сейчас, уменьшится в два раза с 2030 до 2040 года, поскольку запасы постепенно заканчиваются.

В итоге это приведет к "значительному дефициту" и поставит под угрозу развитие атомной энергетики в мире.

Поскольку в течение следующего десятилетия нынешние шахты столкнутся с истощением ресурсов, потребность в новых источниках урана становится еще более насущной. Для этого понадобятся масштабные геологоразведки, инновационные технологии добычи, эффективное лицензирование и своевременные инвестиции,

– говорится в отчете WNA.

Вместе с тем спрос на атомную энергию в мире значительно вырос из-за энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину и уменьшением импорта российского газа.

Ведущие страны Европы делают ставку именно на ядерную энергетику, компании же надеются на нее как на источник питания для своих дата-центров ИИ.

Однако крупнейшие производители урана заявили недавно о сокращении добычи, что вызывает беспокойство и может подтолкнуть цены на него вверх. Эксперты говорят, что преодолеть разрыв между спросом и предложением будет непросто.

Вся система должна быть сбалансированной, но этого нет. На горизонте сгущаются тучи,

– отметил гендиректор компании Energy Fuels Марк Чалмерс.

Согласно отчету ассоциации, мировые ядерные мощности к 2040 году вырастут почти вдвое – до 746 гигаватт электроэнергии. В частности, этому будут способствовать новые реакторы в Китае и Индии.

Однако открытие новых шахт – это сложный и длительный процесс, на который может уйти от 10 до 20 лет.

Кроме того, проблему составляет то, что значительная часть обогащения урана сейчас сосредоточена в России – процесса, который необходим для превращения сырья в ядерное топливо.

Почему ядерная энергетика зависит от урана? Ядерная энергетика полностью зависит от урана, ведь именно этот металл является основным сырьем для производства ядерного топлива. В реакторах используется изотоп уран-235, который при делении выделяет огромное количество тепловой энергии, преобразующейся в электричество. Без достаточных запасов урана работа атомных электростанций невозможна.

Залежи урана в мире: что известно?