Чому зростає дефіцит урану?

Асоціація закликає активізувати розробку нових родовищ урану вже зараз, адже старі шахти швидко вичерпуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

За прогнозами організації, до 2030 року потреба ядерних реакторів в урані збільшиться на третину – до 86 000 тонн, а до 2040 року – до 150 000 тонн.

Водночас видобуток урану на шахтах, що працюють зараз, зменшиться в два рази з 2030 до 2040 року, оскільки запаси поступово закінчуються.

У підсумку це призведе до "значного дефіциту" а поставить під загрозу розвиток атомної енергетики у світі.

Оскільки протягом наступного десятиліття нинішні шахти зіткнуться з виснаженням ресурсів, потреба у нових джерелах урану стає ще більш нагальною. Для цього знадобляться масштабні геологорозвідки, інноваційні технології видобутку, ефективне ліцензування та своєчасні інвестиції,

– йдеться у звіті WNA.

Разом з тим попит на атомну енергію у світ значно зріс через енергетичну кризу, викликану вторгненням Росії до України та зменшенням імпорту російського газу.

Провідні країни Європи роблять ставку саме на ядерну енергетику, компанії ж сподіваються на неї як на джерело живлення для своїх дата-центрів ШІ.

Проте найбільші виробники урану заявили нещодавно про скорочення видобутку, що викликає занепокоєння і може підштовхнути ціни на нього вгору. Експерти говорять, що подолати розрив між попитом і пропозицією буде непросто.

Вся система має бути збалансованою, але цього немає. На горизонті згущуються хмари,

– зазначив гендиректор компанії Energy Fuels Марк Чалмерс.

Відповідно до звіту асоціації, світові ядерні потужності до 2040 року зростуть майже вдвічі – до 746 гігават електроенергії. Зокрема, цьому сприятимуть нові реактори у Китаї та Індії.

Однак відкриття нових шахт – це складний і тривалий процес, на який може піти від 10 до 20 років.

Окрім того, проблему складає те, що значна частина збагачення урану нині зосереджена в Росії – процесу, який необхідний для перетворення сировини на ядерне паливо.

Чому ядерна енергетика залежить від урану? Ядерна енергетика повністю залежить від урану, адже саме цей метал є основною сировиною для виробництва ядерного палива. У реакторах використовується ізотоп уран-235, який під час поділу виділяє величезну кількість теплової енергії, що перетворюється на електрику. Без достатніх запасів урану робота атомних електростанцій неможлива.

Поклади урану у світі: що відомо?