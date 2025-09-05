Почему растет дефицит урана?

Ассоциация призывает активизировать разработку новых месторождений урана уже сейчас, ведь старые шахты быстро исчерпываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

По прогнозам организации, к 2030 году потребность ядерных реакторов в уране увеличится на треть – до 86 000 тонн, а к 2040 году – до 150 000 тонн.

В то же время добыча урана на шахтах, работающих сейчас, уменьшится в два раза с 2030 до 2040 года, поскольку запасы постепенно заканчиваются.

В итоге это приведет к "значительному дефициту" и поставит под угрозу развитие атомной энергетики в мире.

Поскольку в течение следующего десятилетия нынешние шахты столкнутся с истощением ресурсов, потребность в новых источниках урана становится еще более насущной. Для этого понадобятся масштабные геологоразведки, инновационные технологии добычи, эффективное лицензирование и своевременные инвестиции,

– говорится в отчете WNA.

Вместе с тем спрос на атомную энергию в мире значительно вырос из-за энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину и уменьшением импорта российского газа.

Ведущие страны Европы делают ставку именно на ядерную энергетику, компании же надеются на нее как на источник питания для своих дата-центров ИИ.

Однако крупнейшие производители урана заявили недавно о сокращении добычи, что вызывает беспокойство и может подтолкнуть цены на него вверх. Эксперты говорят, что преодолеть разрыв между спросом и предложением будет непросто.

Вся система должна быть сбалансированной, но этого нет. На горизонте сгущаются тучи,

– отметил гендиректор компании Energy Fuels Марк Чалмерс.

Согласно отчету ассоциации, мировые ядерные мощности к 2040 году вырастут почти вдвое – до 746 гигаватт электроэнергии. В частности, этому будут способствовать новые реакторы в Китае и Индии.

Однако открытие новых шахт – это сложный и длительный процесс, на который может уйти от 10 до 20 лет.

Кроме того, проблему составляет то, что значительная часть обогащения урана сейчас сосредоточена в России – процесса, который необходим для превращения сырья в ядерное топливо.

Почему ядерная энергетика зависит от урана? Ядерная энергетика полностью зависит от урана, ведь именно этот металл является основным сырьем для производства ядерного топлива. В реакторах используется изотоп уран-235, который при делении выделяет огромное количество тепловой энергии, преобразующейся в электричество. Без достаточных запасов урана работа атомных электростанций невозможна.

Залежи урана в мире: что известно?