Об этом говорится в сообщении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Оккупационное "руководство станции" заявило, что в среду, 27 мая, на Запорожской АЭС около 12-ти часов отсутствовали стационарная телефонная связь и интернет-соединение.

Сейчас причина отключения связи не установлена. В то же время инцидент совпал по времени с сообщениями об атаках на город Энергодар, где проживает значительная часть персонала станции.

В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла коммуницировать с внешним миром привычным способом. Это, бесспорно, было очень тревожным событием с точки зрения ядерной безопасности и физической охраны. Команда МАГАТЭ продолжит расследование причин этого сбоя связи и обсуждать, как предотвратить его повторение,

– сказал Гросси.

Кроме того, на прошлой неделе в результате боевых действий несколько раз нарушались поставки электроэнергии в Энергодар из энергосети.

25 мая оккупационная администрация сообщила о якобы ударах дронов по гражданской инфраструктуре в Энергодаре, в частности по пожарной части. На следующий день ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об остановке поставок дизельного топлива из соседнего хранилища для работы дизельных систем очистки загрязненной воды. Это произошло якобы из-за обострения ситуации с безопасностью.

В то же время отмечалось, что на территории Запорожской АЭС есть запас дизельного топлива для более чем 10 дней работы аварийных генераторов, которые сейчас находятся в режиме ожидания.

Они остаются критически важными для резервного питания на случай повторной потери внешнего электроснабжения, что уже неоднократно происходило во время войны.

Постоянное наличие дизельного топлива является абсолютной необходимостью для ядерной безопасности, особенно учитывая то, что станция уже более двух месяцев полностью зависит от единой линии электропередачи, необходимой для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности. Любые перебои с поставками дизельного топлива снижают устойчивость станции в то время, когда она и без того находится в крайне уязвимом положении относительно внешнего энергоснабжения,

– добавил Гросси.

Заметим, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе и имеет шесть остановленных реакторов, которые до сих пор нуждаются в охлаждении. Сейчас они питаются через резервную линию "Ферроплавная-1" напряжением 330 кВ после отключения основной "Днепровской" напряжением 750 кВ. До начала войны ЗАЭС имела десять линий электропередачи.

Напомним, 22 мая в результате военного удара пожар вспыхнул на Днепровской подстанции. Поэтому оператор попросил Южноукраинскую АЭС отключить линию электропередачи, подключенную к этой подстанции.

В течение прошлой недели над Чернобыльской АЭС было обнаружено более 20 дронов.

Тогда как 14 мая из-за российского массированного обстрела в Чернобыльской зоне в очередной раз вспыхнули пожары. Работу спасателей существенно осложняли сильное задымление, поваленные деревья и труднодоступная местность.