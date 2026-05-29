Про це йдеться в повідомленні гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Окупаційне "керівництво станції" заявило, що в середу, 27 травня, на Запорізькій АЕС близько 12-ти годин були відсутні стаціонарний телефонний зв'язок та інтернет-з'єднання.

Наразі причину відключення зв'язку не встановлено. Водночас інцидент збігся за часом з повідомленнями про атаки на місто Енергодар, де проживає значна частина персоналу станції.

Протягом багатьох годин ми не могли зв'язатися з нашою командою експертів на об'єкті, а станція не могла комунікувати із зовнішнім світом у звичний спосіб. Це, безперечно, було дуже тривожною подією з точки зору ядерної безпеки та фізичної охорони. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього збою зв'язку та обговорюватиме, як запобігти його повторенню,

– сказав Гроссі.

Окрім того, минулого тижня внаслідок бойових дій кілька разів порушувалося постачання електроенергії до Енергодара з енергомережі.

25 травня окупаційна адміністрація повідомила про нібито удари дронів по цивільній інфраструктурі в Енергодарі, зокрема по пожежній частині. Наступного дня ЗАЕС повідомила МАГАТЕ про зупинку постачання дизельного палива із сусіднього сховища для роботи дизельних систем очищення забрудненої води. Це сталось нібито через загострення безпекової ситуації.

Водночас зазначалось, що на території Запорізької АЕС є запас дизельного палива для більш ніж 10 днів роботи аварійних генераторів, які зараз перебувають у режимі очікування.

Вони залишаються критично важливими для резервного живлення на випадок повторної втрати зовнішнього електропостачання, що вже неодноразово ставалося під час війни.

Постійна наявність дизельного палива є абсолютною необхідністю для ядерної безпеки, особливо з огляду на те, що станція вже понад два місяці повністю залежить від єдиної лінії електропередачі, необхідної для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки. Будь-які перебої з постачанням дизельного палива знижують стійкість станції в той час, коли вона й без того перебуває у вкрай вразливому становищі щодо зовнішнього енергопостачання,

– додав Гроссі.

Зауважимо, що Запорізька АЕС є найбільшою у Європі та має шість зупинених реакторів, які досі потребують охолодження. Нині вони живляться через резервну лінію "Фероплавна-1" напругою 330 кВ після відключення основної "Дніпровської" напругою 750 кВ. До початку війни ЗАЕС мала десять ліній електропередачі.

Нагадаємо, 22 травня внаслідок військового удару пожежа спалахнула на Дніпровській підстанції. Тож оператор попросив Південноукраїнську АЕС відключити лінію електропередачі, підключену до цієї підстанції.

Протягом минулого тижня над Чорнобильською АЕС було виявлено понад 20 дронів.

Тоді як 14 травня через російський масований обстріл в Чорнобильській зоні вкотре спалахнули пожежі. Роботу рятувальників суттєво ускладнювали сильне задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість.