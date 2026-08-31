Миссия МВФ вновь в Киеве: какие важные вопросы обсудит с украинскими властями
Международный валютный фонд в понедельник, 31 августа, начал в Киеве новые переговоры с представителями украинских властей. От успеха этих встреч зависит дальнейшая поддержка со стороны партнеров.
О чем договариваются
Миссию Фонда в Украине возглавляет его председатель Хэвин Грей, сообщили в представительстве МВФ изданию Forbes Ukraine.
Одним из главных вопросов переговоров станет экономическая ситуация в стране и дальнейшие перспективы.
Представители Фонда также оценят выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках программы расширенного финансирования EFF.
Отдельный блок переговоров будет касаться макроэкономических и структурных реформ. Речь идет о мерах, которые украинские власти должны реализовать в рамках программы МВФ.
Также особое внимание во время нынешнего визита миссия уделит проекту государственного бюджета Украины на 2027 год.
Обсуждения будут сосредоточены на перспективах экономики, обязательствах властей в отношении макроэкономических и структурных реформ в рамках EFF МВФ, а также на проекте бюджета на 2027 год,
– отметили в Фонде.