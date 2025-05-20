Миссия МВФ начала в Киеве восьмой пересмотр программы расширенного финансирования

Во вторник, 20 мая, миссия Международного валютного фонда начала обсуждение с представителями украинской власти восьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Обсуждение происходит в Киеве.

Миссия МВФ начала работу в Киеве

В результате пересмотра Украина сможет получить следующий транш от Фонда - 487 миллионов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на медиа, среди которых ЭП.

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Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины восьмого пересмотра Программы расширенного финансирования,

– заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

В частности в понедельник, 19 мая, состоялась учредительная встреча с участием команд Нацбанка, Министерства финансов Украины и МВФ в дистанционном формате. Председатель НБУ Андрей Пышный, Министр финансов Сергей Марченко и руководитель Миссии МВФ в Украине Гэвин Грей обсудили как прогресс по программе, так и повестку дня миссии.

Ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут:

планы по мобилизации внутренних доходов;

обеспечение долговой устойчивости;

продолжение структурных реформ в финансовом секторе.

Обратите внимание! Приоритетной задачей НБУ остается обуздание инфляции и возможности для дальнейшей валютной либерализации.