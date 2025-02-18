Миссия МВФ уже в ближайшее время начнет работу в Украине

Министр финансов Сергей Марченко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудили подготовку к седьмому пересмотру программы EFF. В частности ожидается, что миссия МВФ начнется уже в ближайшие дни.

МВФ начнет работу в Украине уже скоро

Так Минфин вместе с командами Национального банка и МВФ продолжает работать над внедрением совместно определенных реформ, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Читайте также Украине нужно удвоить ВВП: экономист дал прогноз на ближайшие годы

Мы успешно прошли уже шесть пересмотров Программы и работаем над выполнением условий к седьмому пересмотру и, как результат, получения следующего транша объемом около 917,5 миллионов долларов США,

– сообщил Сергей Марченко.

Программа Механизма расширенного финансирования Украины действует уже почти два года. Она успешно завершила уже шесть просмотров – впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь в Государственный бюджет Украины около 9,8 миллиарда долларов США из предусмотренных программой на 2023-2027 годы 15,5 миллиарда долларов США.

Кроме того, в 2025 году планируется привлечь 2,7 миллиарда долларов США от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров. Программа является частью пакета международной поддержки Украины, который сейчас составляет около 148 миллиардов долларов США.

На сегодня Украина уже выполнила 35 структурных маяков – реформационные мероприятия в рамках программы Механизма расширенного финансирования с МВФ,

– говорится на сайте ведомства.

Для продолжения функционирования программы в 2025 году Украина должна выполнить необходимые условия в направлениях:

укрепление финансовой стабильности;

поддержка экономического восстановления;

улучшение управления государственными институтами;

евроинтеграция.

Обратите внимание! Международный валютный фонд является третьим крупнейшим поставщиком финансовой помощи Украине (после США и Евросоюза) с начала полномасштабного вторжения.