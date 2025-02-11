Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что очень важно, чтобы в этом году полноценно была развернута программа предоставления Украине будущих доходов с российских активов. В таком случае, наше государство будет иметь деньги на восстановление и на самостоятельные военные расходы.

Смотрите также Второй транш от замороженных российских активов: какую сумму готовит ЕС для Украины

Удвоение украинского ВВП

Андрей Длигач отметил, что в Европейском Союзе гарантируют Украине инвестиции. Это даст возможность привлечь примерно 30 – 35 миллиардов евро в течение четырех лет.

Я слышал в 2024 году идею от Европейского инвестиционного банка о привлечении 300 миллиардов евро инвестиций в пользу Украины. Сам банк был готов консолидировать значительную сумму и заручиться поддержкой от разных стран Европы,

– сказал доктор экономических наук.

Он подчеркнул, что Украина действительно потребует 300 – 400 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций в течение следующих 10 лет. Все для того, чтобы удвоить украинский ВВП и выйти на уровень самоокупаемости.

Сейчас мы не можем позволить себе расходы, которые несем, поэтому, чтобы это было возможно, нам нужно удвоить собственно ВВП в ближайшее время,

– добавил Андрей Длигач.

Важно отметить, что в 2025 году Украина получит финансовую помощь от международных партнеров, в частности в рамках программы Ukraine Facility. ЕИБ предоставит 200 миллионов евро на восстановление ГЭС и еще 100 миллионов на энергоэффективность общин. Также предусмотрено 12 миллиардов евро от ЕС, транши от МВФ и средства от G7, полученные с доходов замороженных российских активов.