Могут ли в Украине мобилизовать пенсионеров и при каких условиях

В Украине мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Этот предельный возраст совпадает с началом пенсионного возраста для мужчин.

Возможна ли мобилизация пенсионеров

Российская пропаганда ранее распространяла фейковую информацию о том, что в Украине мобилизуют пенсионеров.

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Согласно действующему законодательству, пенсионный возраст для мужчин наступает с 60 лет при условии наличия 31 года страхового стажа. 60 лет – это также максимальный возраст для пребывания в армии.

Исключение составляют лишь военнослужащие высшего офицерского состава, для которых предельный возраст составляет 65 лет.

Заметьте! Существуют случаи, когда люди выходят на пенсию до достижения предельного возраста. Если такие лица соответствуют требованиям по возрасту и состоянию здоровья, они могут подлежать мобилизации, и их пенсионный статус не является препятствием.

Военнослужащие, которые начинают карьеру с обучения в военных заведениях, обычно выходят на пенсию около 43 лет. После этого они могут работать в других сферах, хотя некоторые не продолжают работать из-за проблем со здоровьем.

Важно! Все военные пенсионеры остаются на учете и могут быть мобилизованы. Однако их будут призывать на службу только по их военно-учетной специальности и на определенную должность, которая соответствует их воинскому званию.