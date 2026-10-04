Мобилизация после выхода на пенсию: кому будут продолжать выплачивать пособия во время службы

Возвращение в ряды армии не всегда означает сохранение прежних финансовых выплат от государства. Все зависит от того, на каких именно условиях защитник вновь берет в руки оружие.

Как мобилизация пенсионера влияет на выплаты

Если военный пенсионер повторно поступает на службу, по общему правилу выплата ранее назначенной пенсии на период службы приостанавливается. Однако закон предусматривает важное исключение для особого периода.

Пенсию продолжают выплачивать военным пенсионерам, которых призвали по мобилизации, призвали из числа резервистов или приняли на военную службу по контракту во время действия особого периода. Это касается, в частности, и тех, кто заключил новый контракт с ВСУ.

Важно! Пенсия в таких случаях выплачивается до окончания особого периода или до дня фактического увольнения со службы. Такое правило предусмотрено статьей 2 Закона № 2262-XII и подтверждено Пенсионным фондом Украины.

Каковы условия назначения военной пенсии

Обычно выплаты назначаются уже после окончательного увольнения со службы. Главный критерий для пенсии за выслугу лет – наличие достаточного стажа, который в настоящее время составляет от 20 до 25 лет.

Также право на выплаты возникает в 45 лет, если имеется необходимый страховой стаж, часть которого обязательно приходится на военную службу. А вот сумма выплат напрямую зависит от денежного довольствия военнослужащего.

Пенсия за выслугу лет колеблется в пределах 50–70 % от зарплаты.

В случае инвалидности, связанной со службой, выплаты могут достигать от 40% до 100%, в зависимости от группы, установленной МСЭК.

А вот семьям в случае потери кормильца назначают 30–70 % от его обеспечения.

Какие ограничения действовали ранее для военных пенсионеров

Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы", правила начисления неоднократно адаптировались к условиям военного положения.

Однако неизменным остается строгое ограничение: право на военную пенсию навсегда теряют лица, которых лишили звания или уволили за коррупцию или злоупотребление служебным положением, о чем мы писали ранее.

Поэтому стоит внимательно следить за основаниями увольнения, ведь ошибка в документах может стоить финансовой стабильности.