Мобилизация пенсионеров: кто может не служить и что для этого нужно
- Пенсионеры могут быть освобождены от мобилизации, если они старше 60 лет, имеют инвалидность, серьезные проблемы со здоровьем, ухаживают за нетрудоспособными родственниками, или имеют особые заслуги перед государством.
- Военные пенсионеры остаются на учете и могут быть мобилизоваться в Украине только по своей военно-учетной специальности и на соответствующую должность.
Война в Украине продолжается, а вместе с ней и мобилизация. Впрочем, пенсионеры могут быть освобождены от призыва, если соответствуют определенным требованиям и имеют соответствующие документы.
Кого из пенсионеров не мобилизуют?
В Украине в ряды Вооруженных сил призывают военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют отсрочки или медицинских противопоказаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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Хотя 60 лет – это пенсионный возраст, есть граждане, которые вышли на отдых раньше. Если здоровье позволяет, их могут призвать в армию, поскольку статус пенсионера сам по себе не освобождает от службы.
Впрочем имеют право не служить такие категории пенсионеров:
- Лица в возрасте от 60 лет.
- Пенсионеры с инвалидностью.
- Пожилые люди, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, в частности травмы или заболевания, из-за которых они непригодны к службе.
- Пенсионеры, которые постоянно ухаживают за нетрудоспособными родственниками, людьми с инвалидностью.
- А также пенсионеры, имеющие особые заслуги перед государством.
Важно! На воинском учете остаются все военные пенсионеры. Однако их могут призвать на службу только по их военно-учетной специальности. Также должность должна соответствовать воинскому званию пенсионера.
Как получить освобождение от мобилизации?
Чтобы получить освобождение от мобилизации, пенсионер должен обратиться в военкомат с соответствующими документами:
- пенсионным удостоверением;
- медицинскими справками о состоянии здоровья;
- документами об уходе за человеком с инвалидностью;
- или с другими документам, которые подтверждают право на освобождение.
Стоит знать! Военкомат должен проверить предоставленные документы, после чего принимает решение об освобождении пенсионера от мобилизации. Если в освобождении отказывают, тогда его могут призвать на службу.