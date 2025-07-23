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23 июля, 16:40
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Мобилизация пенсионеров: кто может не служить и что для этого нужно

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Пенсионеры могут быть освобождены от мобилизации, если они старше 60 лет, имеют инвалидность, серьезные проблемы со здоровьем, ухаживают за нетрудоспособными родственниками, или имеют особые заслуги перед государством.
  • Военные пенсионеры остаются на учете и могут быть мобилизоваться в Украине только по своей военно-учетной специальности и на соответствующую должность.

Война в Украине продолжается, а вместе с ней и мобилизация. Впрочем, пенсионеры могут быть освобождены от призыва, если соответствуют определенным требованиям и имеют соответствующие документы.

Кого из пенсионеров не мобилизуют?

В Украине в ряды Вооруженных сил призывают военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют отсрочки или медицинских противопоказаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Хотя 60 лет – это пенсионный возраст, есть граждане, которые вышли на отдых раньше. Если здоровье позволяет, их могут призвать в армию, поскольку статус пенсионера сам по себе не освобождает от службы.

Впрочем имеют право не служить такие категории пенсионеров:

  • Лица в возрасте от 60 лет.
  • Пенсионеры с инвалидностью.
  • Пожилые люди, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, в частности травмы или заболевания, из-за которых они непригодны к службе.
  • Пенсионеры, которые постоянно ухаживают за нетрудоспособными родственниками, людьми с инвалидностью.
  • А также пенсионеры, имеющие особые заслуги перед государством.

Важно! На воинском учете остаются все военные пенсионеры. Однако их могут призвать на службу только по их военно-учетной специальности. Также должность должна соответствовать воинскому званию пенсионера.

Как получить освобождение от мобилизации?

Чтобы получить освобождение от мобилизации, пенсионер должен обратиться в военкомат с соответствующими документами:

  • пенсионным удостоверением;
  • медицинскими справками о состоянии здоровья;
  • документами об уходе за человеком с инвалидностью;
  • или с другими документам, которые подтверждают право на освобождение.

Стоит знать! Военкомат должен проверить предоставленные документы, после чего принимает решение об освобождении пенсионера от мобилизации. Если в освобождении отказывают, тогда его могут призвать на службу.