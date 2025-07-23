Кого з пенсіонерів не мобілізують?

В Україні до лав Збройних сил призивають військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають відстрочки чи медичних протипоказань, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Хоча 60 років – це пенсійний вік, є громадяни, які вийшли на відпочинок раніше. Якщо здоров'я дозволяє, їх можуть призвати до армії, оскільки статус пенсіонера сам по собі не звільняє від служби.

Втім мають право не служити такі категорії пенсіонерів:

Особи віком від 60 років.

Пенсіонери з інвалідністю.

Літні люди, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема травми чи захворювання, через які вони непридатні до служби.

Пенсіонери, які постійно доглядають за непрацездатними родичами, людьми з інвалідністю.

А також пенсіонери, що мають особливі заслуги перед державою.

Важливо! На військовому обліку залишаються усі військові пенсіонери. Однак їх можуть призвати на службу лише за їхньою військово-обліковою спеціальністю. Також посада має відповідати військовому званню пенсіонера.

Як отримати звільнення від мобілізації?

Щоб отримати звільнення від мобілізації, пенсіонер має звернутися до військкомату з відповідними документами:

пенсійним посвідченням;

медичними довідками про стан здоров'я;

документами про догляд за людиною з інвалідністю;

або з іншими документам, які підтверджують право на звільнення.

Варто знати! Військкомат має перевірити надані документи, після чого приймає рішення про звільнення пенсіонера від мобілізації. Якщо у звільненні відмовляють, тоді його можуть призвати на службу.