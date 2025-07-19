Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар народного депутата, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка в етері Radio NV.

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Скільки людей мобілізують щомісяця?

Роман Костенко пояснив, що наразі саме ТЦК займаються процесом мобілізації, хоча це не відповідає їхній основній функції. За його словами, військові мають виконувати лише завершальну роль – приймати добровольців або тих, хто вже отримав повістки.

Водночас більшість громадян не хочуть йти до ТЦК, а організовувати їхнє прибуття має місцева влада, яка майже не виконує своїх обов'язків у цьому напрямку.

Нардеп зазначив, що місцеві політики не хочуть брати участі в процесі мобілізації, адже людям "це не сподобається".

Є місцеві адміністрації, які теж мають це робити. Тут треба не ТЦК кудись передавати, а треба організувати – це завдання Офісу Президента, Уряду. Зробити так, щоб місцева влада працювала і виконувала свої функції на місцях. І тоді не доведеться ходити по вулиці, зупиняти людей,

– наголосив Костенко.

Він визнав, що під час затримань військовослужбовці ТЦК іноді порушують права громадян.

Є такі випадки. Ми в місяць призиваємо, щоб не говорити конкретну цифру, біля 30 тисяч особового складу. Так, ці випадки є, 100%. Але давайте говорити про випадки того, що в нас, мабуть, 1,5 мільйона людей, які не оновили свої дані та не йдуть в ТЦК. І давайте говорити про випадки, що в нас солдати на першій лінії сидять по 200 днів,

– додав нардеп.

До слова, нещодавно стало відомо, що працівників, які перебувають у розшуку ТЦК, дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства. Бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію.